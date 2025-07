Initiation à l’oenologie L’Occasion Café L’Occasion Café Reims

L’Occasion Café 188 Rue de Vesle Reims Marne

Début : 2025-07-17 19:30:00

Les ami.e.s du bon vin, c’est le retour de la magie des dégustations, et cette fois-ci, on vous prépare une soirée toute spéciale pour la veille de noël !Tout public

Le jeudi 17 juillet, nous vous proposons une soirée conviviale et enrichissante autour d’une dégustation de vins

Que vous soyez amateur·rice curieux·se ou connaisseur·se confirmé·e, cette dégustation est l’occasion idéale pour découvrir de nouvelles pépites et affiner vos connaissances en œnologie, et surtout, à passer un super moment tout en osant poser vos questions les plus improbables sur ce monde merveilleux qu’est le vin !

Durant cette séance, nous dégusterons ensemble 3 vins, spécialement choisi pour se préparer à ce soleil qui revient

Découverte et/ou approfondissement On continue avec notre format initiation, pour apprendre à déguster, et identifier les arômes, apprécier les structures et mieux comprendre le monde du vin en général.

Ambiance conviviale Pas besoin d’être un expert, l’objectif est de s’amuser tout en apprenant. Que vous veniez seul.e ou à plusieurs, vous êtes les bienvenu.e.s !

Lieu La Petite Occasion, 188 rue de Vesle, Reims

Prix 20€ par personne

Heure 19h30-20h30/40

Ambiance conviviale et instructive garantie.

Attention, les places sont limitées ! Pensez à réserver dès maintenant pour garantir votre participation. On a hâte de partager ce moment avec vous !

Pour des raisons d’organisation, plus de remboursements possibles à partir de 48h avant l’évènement, merci de votre compréhension

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

English : Initiation à l’oenologie L’Occasion Café

Wine-lovers, the magic of wine-tasting is back, and this time we’re preparing a very special evening for you on Christmas Eve!

German :

Weinfreunde, es ist wieder Zeit für magische Weinproben, und dieses Mal haben wir einen ganz besonderen Abend für den Weihnachtsabend für Sie vorbereitet!

Italiano :

Amanti del vino, la magia della degustazione è tornata, e questa volta stiamo preparando per voi una serata molto speciale alla vigilia di Natale!

Espanol :

Amantes del vino, vuelve la magia de las catas, ¡y esta vez les preparamos una velada muy especial para Nochebuena!

