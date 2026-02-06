Initiation à l’oenologie Domaine du petit colombier Sainte-Livrade-sur-Lot

Initiation à l’oenologie

Matinée découverte, dégustation et analyse sensorielle.

Au programme

9h Accueil et café de bienvenue.

9h30 Atelier d’initiation (Introduction à l’analyse sensorielle, apprentissage du vocabulaire, dégustation commentée de 3 vins..).

12h Buffet campagnard.

Dégustation libre.

Sur réservation.

Domaine du petit colombier 1030 Route de Jean Gay Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 64 06 34 jcquintal047@gmail.com

English : Initiation à l’oenologie

Morning of discovery, tasting and sensory analysis.

Program:

9h: Welcome and coffee.

9:30am: Introductory workshop (introduction to sensory analysis, vocabulary, commented tasting of 3 wines…).

12pm: Country-style buffet.

Free tasting.

Reservations required.

