Initiation à l’oenologie Domaine du petit colombier Sainte-Livrade-sur-Lot
Initiation à l’oenologie Domaine du petit colombier Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 21 mars 2026.
Initiation à l’oenologie
Domaine du petit colombier 1030 Route de Jean Gay Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 110 – 110 – 110 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Matinée découverte, dégustation et analyse sensorielle.
Au programme
9h Accueil et café de bienvenue.
9h30 Atelier d’initiation (Introduction à l’analyse sensorielle, apprentissage du vocabulaire, dégustation commentée de 3 vins..).
12h Buffet campagnard.
Dégustation libre.
Sur réservation.
Matinée découverte, dégustation et analyse sensorielle.
Au programme
9h: Accueil et café de bienvenue.
9h30: Atelier d’initiation (Introduction à l’analyse sensorielle, apprentissage du vocabulaire, dégustation commentée de 3 vins..).
12h: Buffet campagnard.
Dégustation libre.
Sur réservation. .
Domaine du petit colombier 1030 Route de Jean Gay Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 64 06 34 jcquintal047@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à l’oenologie
Morning of discovery, tasting and sensory analysis.
Program:
9h: Welcome and coffee.
9:30am: Introductory workshop (introduction to sensory analysis, vocabulary, commented tasting of 3 wines…).
12pm: Country-style buffet.
Free tasting.
Reservations required.
L’événement Initiation à l’oenologie Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot