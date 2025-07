Initiation à l’Orientation à la Loge des Gardes Rdv sur le parking devant la bâtiment du Comité Départemental de vol libre de l’Allier Laprugne

Rdv sur le parking devant la bâtiment du Comité Départemental de vol libre de l’Allier La Loge des Gardes D182 Laprugne Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Mercredi 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-30 16:30:00

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

Initiation à l’orientation ouverte à tous, du débutant au confirmé

Idéal pour les familles, à partir de 7 ans (les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte).

Rdv sur le parking devant la bâtiment du Comité Départemental de vol libre de l’Allier La Loge des Gardes D182 Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 53 97 57 thierry.pregent@orange.fr

English :

An introduction to orienteering open to all, from beginners to experts

Ideal for families aged 7 and over (children under 10 must be accompanied by an adult).

German :

Einführung in den Orientierungslauf, offen für alle, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen

Ideal für Familien ab 7 Jahren (Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden).

Italiano :

Un’introduzione all’orienteering aperta a tutti, dai principianti agli esperti

Ideale per le famiglie dai 7 anni in su (i bambini sotto i 10 anni devono essere accompagnati da un adulto).

Espanol :

Una introducción a la orientación abierta a todos, desde principiantes a expertos

Ideal para familias a partir de 7 años (los menores de 10 deben ir acompañados de un adulto).

L’événement Initiation à l’Orientation à la Loge des Gardes Laprugne a été mis à jour le 2025-06-29 par Vichy Destinations