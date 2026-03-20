Initiation à l’orpaillage Apprentis chercheurs d’or à Cussac-sur-Loire

RDV plage de Cussac-sur Loire Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Les pieds dans l’eau, vous recherchez des minéraux semi-précieux cachés dans la rivière, à la manière des chercheurs d’or.

Attention, ne prévoyez pas immédiatement la fonte d’un lingot ! Par Rémy Désécures, animateur nature.

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RDV plage de Cussac-sur Loire Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

With your feet in the water, you search for semi-precious minerals hidden in the river, just like gold diggers.

But don’t expect to melt an ingot just yet! By Rémy Désécures, nature guide.

L’événement Initiation à l’orpaillage Apprentis chercheurs d’or à Cussac-sur-Loire Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay