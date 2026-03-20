Initiation à l’orpaillage Apprentis chercheurs d’or à Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier
Initiation à l’orpaillage Apprentis chercheurs d’or à Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier lundi 27 juillet 2026.
Initiation à l’orpaillage Apprentis chercheurs d’or à Monistrol-d’Allier
RDV parking de la base nautique Monistrol-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Les pieds dans l’eau, vous recherchez des minéraux semi-précieux cachés dans la rivière, à la manière des chercheurs d’or.
Attention, ne prévoyez pas immédiatement la fonte d’un lingot ! Par Rémy Désécures, animateur nature.
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RDV parking de la base nautique Monistrol-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
With your feet in the water, you search for semi-precious minerals hidden in the river, just like gold diggers.
But don’t expect to melt an ingot just yet! By Rémy Désécures, nature guide.
L’événement Initiation à l’orpaillage Apprentis chercheurs d’or à Monistrol-d’Allier Monistrol-d’Allier a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay