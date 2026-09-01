Initiation à l’ultimate frisbee Association Cicérone Civray
samedi 26 septembre 2026 · Association Cicérone · Civray
Informations pratiques
Civray
Initiation à l’ultimate frisbee
Association Cicérone 12 place du Générale de Gaulle Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 16:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Initiation à l’ultmate frisbee.
L’association :
Cicérone, c’est un lieu ouvert à tous pour partager, créer du lien et faire vivre le territoire à travers des projets, des sorties et des moments conviviaux.
Nos actions :
– Animation de territoire: Sorties familles, ateliers, événements et temps conviviaux pour tous.
– Accompagnement : Un soutien dans les démarches du quotidien, la mobilité et les
projets de vie.
– Ressourcerie : Donner une seconde vie aux objets, consommer autrement et agir pour le territoire. .
Association Cicérone 12 place du Générale de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine animation@association-cicerone.fr
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English : Initiation à l’ultimate frisbee
L’événement Initiation à l’ultimate frisbee Civray a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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