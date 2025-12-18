Initiation à l’utilisation des réseaux sociaux Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Initiation à l’utilisation des réseaux sociaux Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS mercredi 14 janvier 2026.
La Maison de la Vie Associative et Citoyenne vous propose une initiation à l’usage des réseaux sociaux : Facebook et Instagram.
La Maison de la Vie Associative et Citoyenne vous propose une initiation à l’usage des réseaux sociaux : Facebook et Instagram.
Le mercredi 14 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-14T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-14T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-14T19:00:00+02:00_2026-01-14T20:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire