Initiation alpinisme PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Initiation alpinisme

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l’Office de Tourisme Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 09:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Première découverte de l’alpinisme en montagne enneigée, pour apprendre à se déplacer dans un environnement montagnard enneigé. En compagnie d’un guide de haute-montagne, vous découvrirez l’ensemble de l’équipement nécessaire pour évoluer en montagne les crampons, le piolet, les mousquetons et cordes etc …

À partir de 15 ans.

Durée 4h de marche effective.

.

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l’Office de Tourisme Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 54 54 62 61 contact@caminando-pyrenees.com

English :

This is your first introduction to mountaineering in a snow-covered mountain environment. Accompanied by a mountain guide, you’ll learn about all the equipment needed for mountaineering: crampons, ice axe, carabiners and ropes etc…

From 15 years of age.

Duration: 4 hours’ effective walking.

German :

Erste Entdeckung des Bergsteigens in verschneiten Bergen, um zu lernen, sich in einer verschneiten Bergumgebung zu bewegen. In Begleitung eines Bergführers lernen Sie die gesamte Ausrüstung kennen, die Sie benötigen, um sich in den Bergen zu bewegen: Steigeisen, Eispickel, Karabinerhaken und Seile usw. …

Ab 15 Jahren.

Dauer: 4 Stunden effektive Wanderzeit.

Italiano :

È la prima introduzione all’alpinismo in un ambiente montano innevato. Accompagnati da una guida alpina, imparerete a conoscere tutto l’equipaggiamento necessario per l’alpinismo: ramponi, piccozza, moschettoni, corde, ecc.

A partire dai 15 anni.

Durata: 4 ore di cammino effettivo.

Espanol :

Esta es su primera iniciación al alpinismo en un entorno montañoso nevado. Acompañado por un guía de montaña, conocerás todo el equipo necesario para el alpinismo: crampones, piolet, mosquetones y cuerdas, etc.

A partir de 15 años.

Duración: 4 horas de marcha real.

L’événement Initiation alpinisme Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-11-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65