Initiation aquarelle animaux lors du festival photo « Picture for Nature » Atelier Enfants dès 4 ans et Adultes – Place Victor Hugo Cusset, 8 juin 2025 07:00, Cusset.

Allier

Initiation aquarelle animaux lors du festival photo « Picture for Nature » Atelier Enfants dès 4 ans et Adultes Place Victor Hugo Festival Picture for Nature Cusset Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Découverte de la peinture aquarelle

.

Place Victor Hugo Festival Picture for Nature

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Discover watercolor painting

German :

Entdeckung der Aquarellmalerei

Italiano :

Alla scoperta della pittura ad acquerello

Espanol :

Descubrir la acuarela

L’événement Initiation aquarelle animaux lors du festival photo « Picture for Nature » Atelier Enfants dès 4 ans et Adultes Cusset a été mis à jour le 2025-05-08 par Vichy Destinations