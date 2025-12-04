Initiation aquarelle au printemps Loches

Initiation aquarelle au printemps

Tout au long d’un parcours qui met en lumière la diversité de la vie sauvage du site, vous profiterez de quelques pauses pour dessiner en mode ‘croquis de terrain et aquarelle’ ces trésors naturels.

Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Matériel de peinture fourni. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Along a trail that highlights the diversity of wildlife on the site, take a few breaks to draw these natural treasures in ‘field sketch and watercolor’ mode.

Bring pants, closed shoes and a water bottle. Painting equipment supplied. Departure from the Tourist Office.

