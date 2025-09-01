Initiation aquarelle Place du cinéma « Le Refuge » Barèges
Initiation aquarelle Place du cinéma « Le Refuge » Barèges lundi 1 septembre 2025.
Initiation aquarelle
Place du cinéma « Le Refuge » BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-01 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
2025-09-01
Tous les jeudis, avec Catherine Albrech.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. 10 participants max. Matériel fourni. .
Place du cinéma « Le Refuge » BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Every Thursday, with Catherine Albrech.
German :
Jeden Donnerstag, mit Catherine Albrech.
Italiano :
Ogni giovedì, con Catherine Albrech.
Espanol :
Todos los jueves, con Catherine Albrech.
