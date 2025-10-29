Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation aquarelle Jaligny-sur-Besbre

Initiation aquarelle Jaligny-sur-Besbre mercredi 29 octobre 2025.

Initiation aquarelle

Centre social Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :
2025-10-29

Pour développer sa créativité ou juste se détendre après une dure journée.
  .

Centre social Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74  csrjaligny-neuilly@orange.fr

English :

To develop your creativity or just relax after a hard day.

German :

Um seine Kreativität zu entwickeln oder sich einfach nach einem anstrengenden Tag zu entspannen.

Italiano :

Per sviluppare la vostra creatività o semplicemente per rilassarvi dopo una giornata pesante.

Espanol :

Para desarrollar su creatividad o simplemente relajarse después de un día duro.

L’événement Initiation aquarelle Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire