Initiation aquarelle Jaligny-sur-Besbre
Initiation aquarelle Jaligny-sur-Besbre mercredi 29 octobre 2025.
Initiation aquarelle
Centre social Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date :
Début : Mercredi 2025-10-29 16:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Pour développer sa créativité ou juste se détendre après une dure journée.
Centre social Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
To develop your creativity or just relax after a hard day.
German :
Um seine Kreativität zu entwickeln oder sich einfach nach einem anstrengenden Tag zu entspannen.
Italiano :
Per sviluppare la vostra creatività o semplicemente per rilassarvi dopo una giornata pesante.
Espanol :
Para desarrollar su creatividad o simplemente relajarse después de un día duro.
L’événement Initiation aquarelle Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire