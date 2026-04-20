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Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa Tennis Club de Coutainville Agon-Coutainville

Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa Tennis Club de Coutainville Agon-Coutainville

Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa Tennis Club de Coutainville Agon-Coutainville jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Tennis Club de Coutainville

Adresse : 18 Avenue des Tennis

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa

Tennis Club de Coutainville 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa
Les mardis et/ou mercredis et/ou jeudis de juillet et août de 10h30 à 12h
Ainsi les 7/8/9/15/16/21/22/23/28/29/30 juillet et les 4/5/6/11/12/13/18/19/20/25/26/27 août.
Tout âge et tous niveaux (matériel fourni)
Inscriptions et renseignements au 06.09.44.33.16   .

Tennis Club de Coutainville 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 09 44 33 16  id2travaux@gmail.com

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English : Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa

L’événement Initiation aquarelle Les ateliers d’Isa Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme

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