Initiation Aromathérapie et goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux samedi 14 février 2026.

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2026-02-14
Découvrez les bases et bienfaits des huiles essentielles.

Au programme Se régaler: avec des gourmandises concoctées par le chef de maison TARTE, des produits frais, locaux et de saison, et ensuite l’atelier ! Un moment de partage et de fun.

**Réservez votre place dès maintenant au 09 82 25 50 82*   .

