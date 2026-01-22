Initiation ART FLORAL créer votre bouquet romantique Rue de Plombart Cadaujac

Initiation ART FLORAL créer votre bouquet romantique

Fleurs françaises de saison — Anémones • Renoncules • & branchages naturels

Au Pré Charmant — avec glanage sur place

Créez un bouquet romantique et 100 % de saison, composé exclusivement de fleurs françaises d’hiver anémones rouges profond, renoncules délicates, nuances de rose poudré…

Un bouquet moderne, vibrant et naturel, construit dans un esprit poétique, avec quelques branchages glanés sur place au Pré Charmant pour lui donner caractère et mouvement.

Au programme

Bases de construction d’un bouquet romantique moderne spirale, lignes, mouvements et volumes- Travail des nuances et dégradés du rouge au rose poudré- Intégration de texture naturelles grâce aux végétaux glanés- Conseils pour équilibrer un bouquet ample, aérien et élégant- Astuces d’entretien pour prolonger sa durée de vie et lui garder tout son éclat .

Rue de Plombart Le Pré Charmant Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 83 09 38 leprecharmant@gmail.com

