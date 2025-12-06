Initiation au beatbox avec Fayaz Espace Philippe Auguste Vernon

Initiation au beatbox avec Fayaz

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Fayaz vous transmet les bases du Human Beatbox en vous jetant à l’eau… avec un micro, bien sûr ! Découvrir cette pratique vocale qui mêle différentes techniques, allant du chant classique aux bruitages vocaux en passant par le chant diphonique, les percussions vocales et l’imitation de voix ou d’instruments. Ce stage propose de mieux comprendre son appareil phonatoire et son souffle afin de découvrir tout le potentiel incroyable de sa propre voix.

Fayabraz est un incontournable du beatbox français. Sacré champion du monde par équipe en 2009, vice-champion du monde en 2015, champion du monde de Loopstation en 2014 et deux fois champion de France. En 2021 il est sollicité par la Philharmonie de Paris en tant que directeur musical du volet beatbox de l’exposition HIP HOP 360.

Cet atelier exceptionnel vous est proposé dans le cadre du lancement de la nouvelle offre de la médiathèque de Vernon la M.A.O .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

