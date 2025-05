Initiation au biathlon – Salle des fêtes Agos-Vidalos, 18 mai 2025 15:30, Agos-Vidalos.

Hautes-Pyrénées

Initiation au biathlon Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-05-18 15:30:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Organisé par le Foyer Rural d’Agos-Vidalos en partenariat avec Pyrénées Ludiques.

Atelier ludique d’initiation au biathlon, la séance démarre par l’apprentissage du tir couché et se poursuit par de nombreux passages au pas de tir et un chronométrage de chaque parcours.

L’ordinateur vous permet d’obtenir vos classements. Vous pouvez venir vous défier en famille, entre amis ou entre collègues sur un parcours que vous aurez l’occasion de réaliser de nombreuses fois.

Vous pourrez progresser en courant ou en marchant.

En cas de mauvais temps, un reportage à l’intérieur peut être programmé périodiquement.

-Classement en temps réel !

-Difficulté du tir réglable en fonction des participants.

-Sportifs et non sportifs, chacun son rythme, tout le monde s’y amuse !

-Activité réalisable en famille ou entre amis ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans (grâce à une carabine adaptée) et tous niveaux.

-Réservation obligatoire.

-Atelier animé et encadré par Pyrénées Ludiques.

Renseignements et réservations Delphine 06 83 25 15 68 / Patrick 07 67 19 64 70. .

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS

Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 25 15 68

English :

Organized by the Foyer Rural d’Agos-Vidalos in partnership with Pyrénées Ludiques.

A fun introduction to biathlon, the session starts by learning to shoot prone, followed by a number of runs on the shooting range and timing of each run.

The computer allows you to obtain your rankings. You can come and challenge your family, friends or colleagues on a course that you’ll have the opportunity to complete many times over.

You can progress by running or walking.

In case of bad weather, an indoor report can be programmed periodically.

-Real-time ranking!

-Difficulty of shooting adjustable according to participants.

-Whether you’re an athlete or not, there’s something for everyone!

German :

Organisiert vom Foyer Rural d’Agos-Vidalos in Zusammenarbeit mit Pyrénées Ludiques.

Spielerischer Workshop zur Einführung in den Biathlon. Die Sitzung beginnt mit dem Erlernen des Liegendschießens und setzt sich fort mit zahlreichen Durchgängen am Schießstand und einer Zeitmessung für jeden Parcours.

Am Computer können Sie Ihre Platzierungen abrufen. Sie können mit der Familie, mit Freunden oder mit Kollegen kommen und sich auf einem Parcours herausfordern, den Sie viele Male absolvieren werden.

Sie können Fortschritte machen, indem Sie laufen oder wandern.

Bei schlechtem Wetter kann in regelmäßigen Abständen eine Indoor-Reportage angesetzt werden.

-Rangliste in Echtzeit!

-Schwierigkeitsgrad des Schießens je nach Teilnehmern einstellbar.

-Sportler und Nichtsportler, jeder hat sein eigenes Tempo, alle haben Spaß!

Italiano :

Organizzato dal Foyer Rural d’Agos-Vidalos in collaborazione con Pyrénées Ludiques.

Divertente introduzione al biathlon, la sessione inizia con l’apprendimento del tiro da fermo e prosegue con una serie di prove al poligono e il cronometraggio di ogni prova.

Il computer permette di ottenere le classifiche. Potete venire a sfidarvi con la famiglia, gli amici o i colleghi su un percorso che avrete l’opportunità di completare più volte.

Si può progredire correndo o camminando.

In caso di maltempo, è possibile programmare periodicamente una relazione al chiuso.

-Classifiche in tempo reale!

-La difficoltà di tiro può essere regolata in base ai partecipanti.

-Sportivi e sportivi, ognuno al proprio ritmo, ognuno divertendosi!

Espanol :

Organizado por el Foyer Rural d’Agos-Vidalos en colaboración con Pyrénées Ludiques.

Iniciación lúdica al biatlón, la sesión comienza con el aprendizaje del tiro prono y continúa con varias carreras en el campo de tiro y el cronometraje de cada carrera.

El ordenador te permite obtener tus clasificaciones. Puedes venir a desafiarte con la familia, los amigos o los colegas en un recorrido que tendrás la oportunidad de completar muchas veces.

Puedes progresar corriendo o andando.

En caso de mal tiempo, se puede programar periódicamente un informe en el interior.

-¡Clasificación en tiempo real!

-La dificultad de tiro puede ajustarse en función de los participantes.

-Deportistas, cada uno a su ritmo, ¡todos divirtiéndose!

