Initiation au biathlon

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 16:30:00

2026-02-16

Atelier ludique d’initiation au biathlon, la séance démarre par l’apprentissage du tir couché et se poursuit par de nombreux passages au pas de tir et un chronométrage de chaque parcours.

L’ordinateur vous permet d’obtenir vos classements. Vous pouvez venir vous défier en famille, entre amis ou entre collègues sur un parcours que vous aurez l’occasion de réaliser de nombreuses fois.

Vous pourrez progresser en courant ou en marchant.

En cas de mauvais temps, un reportage à l’intérieur peut être programmé périodiquement.

-Classement en temps réel !

-Difficulté du tir réglable en fonction des participants.

-Sportifs et non sportifs, chacun son rythme, tout le monde s’y amuse !

-Activité réalisable en famille ou entre amis ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans (grâce à une carabine adaptée) et tous niveaux.

-Réservation obligatoire.

-Atelier animé et encadré par Pyrénées Ludiques. .

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 61 60 75 pyreneesludiques@gmail.com

English :

A fun introduction to biathlon, the session starts by learning how to shoot prone, and continues with a number of runs on the shooting range and the timing of each run.

The computer allows you to obtain your rankings. You can come and challenge your family, friends or colleagues on a course that you’ll have the opportunity to complete many times over.

You can progress by running or walking.

In case of bad weather, an indoor report can be programmed periodically.

-Real-time ranking!

-Difficulty of shooting adjustable according to participants.

-Whether you’re an athlete or not, there’s something for everyone!

German :

Spielerischer Workshop zur Einführung in den Biathlon. Die Sitzung beginnt mit dem Erlernen des Liegendschießens und setzt sich fort mit zahlreichen Durchgängen am Schießstand und einer Zeitmessung für jeden Parcours.

Am Computer können Sie Ihre Platzierungen abrufen. Sie können mit der Familie, mit Freunden oder mit Kollegen kommen und sich auf einem Parcours herausfordern, den Sie viele Male absolvieren werden.

Sie können Fortschritte machen, indem Sie laufen oder wandern.

Bei schlechtem Wetter kann in regelmäßigen Abständen eine Indoor-Reportage angesetzt werden.

-Rangliste in Echtzeit!

-Schwierigkeitsgrad des Schießens je nach Teilnehmern einstellbar.

-Sportler und Nichtsportler, jeder hat sein eigenes Tempo, alle haben Spaß!

Italiano :

Una divertente introduzione al biathlon, la sessione inizia con l’apprendimento del tiro da fermo e prosegue con una serie di prove al poligono e il cronometraggio di ogni prova.

Il computer consente di ottenere le classifiche. Potete venire a sfidarvi con la famiglia, gli amici o i colleghi su un percorso che avrete l’opportunità di completare più volte.

Si può progredire correndo o camminando.

In caso di maltempo, è possibile programmare periodicamente una relazione al chiuso.

-Classifiche in tempo reale!

-La difficoltà di tiro può essere regolata in base ai partecipanti.

-Sportivi e sportivi, ognuno al proprio ritmo, ognuno divertendosi!

Espanol :

Una divertida introducción al biatlón. La sesión comienza con el aprendizaje del tiro prono y continúa con una serie de carreras en el campo de tiro y el cronometraje de cada carrera.

El ordenador te permite obtener tus clasificaciones. Puedes venir y retarte con la familia, amigos o compañeros en un recorrido que tendrás la oportunidad de completar muchas veces.

Puedes progresar corriendo o andando.

En caso de mal tiempo, se puede programar periódicamente un informe en el interior.

-¡Clasificación en tiempo real!

-La dificultad de tiro puede ajustarse en función de los participantes.

-Deportistas, cada uno a su ritmo, ¡todos divirtiéndose!

