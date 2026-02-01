Initiation au biathlon Col du Soulor Arrens-Marsous

Initiation au biathlon

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 12:30:00

2026-02-27

Atelier ludique d’initiation au biathlon

La séance démarre par l’apprentissage du tir couché et se poursuit par de nombreux passages au pas de tir et un chronométrage de chaque parcours.

L’ordinateur vous permet d’obtenir vos classements. Vous pouvez venir vous défier en famille, entre amis ou entre collègues sur un parcours que vous aurez l’occasion de réaliser de nombreuses fois.

Vous pourrez progresser en courant ou en marchant.

En cas de mauvais temps, un report à l’intérieur peut être programmé.

– Classement en temps réel !

– Difficulté du tir réglable en fonction des participants.

– Sportifs et non sportifs, chacun son rythme, tout le monde s’y amuse !

– Activité réalisable en famille ou entre amis ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans (grâce à une carabine adaptée) et tous niveaux.

– Réservation obligatoire.

– Atelier animé et encadré par Pyrénées Ludiques. .

English :

Fun introductory biathlon workshop:

The session starts by learning to shoot lying down and continues with a number of runs on the shooting range and timing of each run.

The computer allows you to obtain your rankings. You can come and challenge your family, friends or colleagues on a course that you’ll have the opportunity to complete many times over.

You can progress by running or walking.

In the event of bad weather, a postponement indoors can be scheduled.

– Real-time ranking!

– Shooting difficulty can be adjusted to suit participants.

– Whether you’re an athlete or not, there’s something for everyone!

