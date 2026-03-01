Initiation au biathlon Col de Couraduque Aucun

Initiation au biathlon

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-03-05 16:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Atelier ludique d’initiation au biathlon, la séance démarre par l’apprentissage du tir couché et se poursuit par de nombreux passages au pas de tir et un chronométrage de chaque parcours.

L’ordinateur vous permet d’obtenir vos classements. Vous pouvez venir vous défier en famille, entre amis ou entre collègues sur un parcours que vous aurez l’occasion de réaliser de nombreuses fois.

Vous pourrez progresser en courant ou en marchant.

En cas de mauvais temps, un reportage à l’intérieur peut être programmé périodiquement.

-Classement en temps réel !

-Difficulté du tir réglable en fonction des participants.

-Sportifs et non sportifs, chacun son rythme, tout le monde s’y amuse !

-Activité réalisable en famille ou entre amis ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans (grâce à une carabine adaptée) et tous niveaux.

-Réservation obligatoire.

-Atelier proposé par la Station du Val d’Azun, animé et encadré par Pyrénées Ludiques. .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 61 60 75 pyreneesludiques@gmail.com

English :

A fun introduction to biathlon, the session starts by learning how to shoot prone, and continues with a number of runs on the shooting range and the timing of each run.

The computer allows you to obtain your rankings. You can come and challenge your family, friends or colleagues on a course that you’ll have the opportunity to complete many times over.

You can progress by running or walking.

In case of bad weather, an indoor report can be programmed periodically.

-Real-time ranking!

-Difficulty of shooting adjustable according to participants.

-Whether you’re an athlete or not, there’s something for everyone!

