Initiation au bouturage et repas découverte avec les légumes bio du jardin des Casseilles Le Jardin des Casseilles Voreppe

Initiation au bouturage et repas découverte avec les légumes bio du jardin des Casseilles Le Jardin des Casseilles Voreppe samedi 4 octobre 2025.

Initiation au bouturage et repas découverte avec les légumes bio du jardin des Casseilles Samedi 4 octobre, 11h00 Le Jardin des Casseilles Isère

Tarif repas : 10€ adulte et 5€ enfant / atelier gratuit, réservation conseillée par mail ou téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Au programme :

– 11H et 16H : atelier de bouturage, chacun repart avec 6 boutures parmi les 60 variétés vivaces aromatiques et médicinales !

– 12H : repas avec les produits de la ferme.

-18H à 19h : apéro et grignotage.

Nicolas Pallus – 06 61 88 64 16 – lejardindescasseilles@gmail.com

Chemin du Bouvaret – 38340 Voreppe

Le Jardin des Casseilles Voreppe Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:lejardindescasseilles@gmail.com »}]

Venez participer à des ateliers de bouturage, et à une dégustation de produits frais de la ferme