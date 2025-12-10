Initiation au breton [Festival Taol Kurun] Cantine Divergences Quimperlé

Initiation au breton [Festival Taol Kurun]

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

2026-01-21

Jeux de société pour faire découvrir la langue bretonne, pour les grands et les petits. .

Cantine Divergences 3 Place Gambetta Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

