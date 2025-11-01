Initiation au breton : jours, mois, saisons Salle Kerabas – MLC Kervaziou

Initiation au breton : jours, mois, saisons Samedi 3 janvier 2026, 09h30 Salle Kerabas – MLC Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-03T09:30:00 – 2026-01-03T12:00:00

Fin : 2026-01-03T09:30:00 – 2026-01-03T12:00:00

Samedi 4 octobre : les salutations

Samedi 1er novembre : la nourriture

Samedi 6 décembre : Noel

Samedi 3 janvier : jours, mois, saisons

Samedi 17 janvier (Taol Kurun) : noms de lieux

Samedi 7 février : le temps qu’il fait

Samedi 7 mars : les parties du corps

Samedi 4 avril : Pâques

Samedi 2 mai : mises en situation

Samedi 6 juin : les vacances

Salle Kerabas – MLC 44 Rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Kervaziou 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://pregomp-molan.bzh/staj-tanva-stage-de-decouverte/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 80 63 74 »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@pregomp-molan.bzh »}]

nitiation au breton un samedi par mois brezhoneg breton