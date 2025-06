Initiation au bridge Thionville 23 juillet 2025 14:00

Moselle

Initiation au bridge 1 place André Malraux Thionville Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

2025-07-23

Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes, partager des moments conviviaux et stimulants ? Tu es curieux et cherches à développer des compétences telles que la concentration, la logique, la capacité à prendre des décisions et à mettre en place des stratégies ? Tu prends plaisir à apprendre, à progresser et à relever des défis ? Essaie le bridge, un jeu ancien, universel, à la fois abordable et complexe.

En te lançant dans cette aventure, tu découvriras non seulement un jeu passionnant, mais aussi une communauté chaleureuse. Alors, n’hésite plus et rejoins-nous pour vivre cette expérience unique !

De 11 à 17 ans Inscription sur place

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Do you like meeting new people and sharing friendly, stimulating moments? Are you curious and want to develop skills such as concentration, logic, decision-making and strategy? Do you enjoy learning, progressing and taking on challenges? Try bridge, an ancient, universal game that’s both accessible and complex.

As you embark on this adventure, you’ll discover not only an exciting game, but also a friendly community. So don’t hesitate, join us for this unique experience!

11 to 17 years old On-site registration

German :

Du lernst gerne neue Leute kennen und teilst gerne gesellige und anregende Momente? Du bist neugierig und suchst nach Möglichkeiten, Fähigkeiten wie Konzentration, Logik, Entscheidungsfähigkeit und die Fähigkeit, Strategien umzusetzen, zu entwickeln? Macht es dir Spaß zu lernen, Fortschritte zu machen und Herausforderungen anzunehmen? Dann probiere Bridge aus, ein altes, universelles Spiel, das sowohl erschwinglich als auch komplex ist.

Wenn du dich auf dieses Abenteuer einlässt, wirst du nicht nur ein spannendes Spiel, sondern auch eine herzliche Gemeinschaft kennenlernen. Zögere also nicht länger und schließe dich uns an, um diese einzigartige Erfahrung zu machen!

Von 11 bis 17 Jahren Anmeldung vor Ort

Italiano :

Vi piace conoscere nuove persone e condividere momenti amichevoli e stimolanti? Siete curiosi e desiderate sviluppare abilità come la concentrazione, la logica, la capacità di prendere decisioni e di attuare strategie? Vi piace imparare, progredire e affrontare le sfide? Allora provate il bridge, un gioco antico e universale, accessibile e complesso allo stesso tempo.

Intraprendendo questa avventura, scoprirete non solo un gioco appassionante, ma anche una comunità amichevole. Non esitate, quindi, e unitevi a noi per questa esperienza unica!

Da 11 a 17 anni Iscrizione in loco

Espanol :

¿Te gusta conocer gente nueva y compartir momentos amistosos y estimulantes? ¿Eres curioso y buscas desarrollar habilidades como la concentración, la lógica, la capacidad de tomar decisiones y aplicar estrategias? ¿Le gusta aprender, progresar y asumir retos? Entonces pruebe el bridge, un juego antiguo y universal que es a la vez accesible y complejo.

Al embarcarse en esta aventura, descubrirá no sólo un juego apasionante, sino también una comunidad amistosa. Así que no lo dudes, ¡y únete a nosotros en esta experiencia única!

De 11 a 17 años Inscripción in situ

