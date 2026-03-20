INITIATION AU CHANT CHORAL Montpellier
INITIATION AU CHANT CHORAL Montpellier samedi 28 mars 2026.
INITIATION AU CHANT CHORAL
9 Rue de la Poésie Montpellier Hérault
Tarif : 65 – 65 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
De 9h30 à 16h30
Beaux-Arts Montpellier
Vous n’avez jamais chanté ? Ou très peu ?
Vous pensez ne pas avoir une belle voix ?
Pourtant vous avez très envie de l’utiliser !!!
De 9h30 à 16h30
Beaux-Arts Montpellier
Vous n’avez jamais chanté ? Ou très peu ?
Vous pensez ne pas avoir une belle voix ?
Pourtant vous avez très envie de l’utiliser !!!
… Ce stage est fait pour vous !
Lusiné Ayrunts (bio ICI)
Professeure de chant et cheffe de chœur diplômée, vous accompagnera au fil de cette journée consacrée au chant collectif et à la pratique de la polyphonie.
Au programme
Découverte de la voix et techniques de bases
Respiration
Position vocale
Résonateurs
Chanter en polyphonie
Développer son écoute
Apprendre à s’accorder
Préparation à la polyphonie
Exercices rythmiques
Horaires
9h15 Accueil du public
9h30-12h30 Stage
12h30-13h30 Pause repas
13h30-16h30 Stage .
9 Rue de la Poésie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
From 9:30 a.m. to 4:30 p.m
Beaux-Arts Montpellier
Have you never sung before? Or very little?
Think you don’t have a great voice?
Yet you really want to use it!
L’événement INITIATION AU CHANT CHORAL Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER