INITIATION AU CHANT CHORAL

9 Rue de la Poésie Montpellier Hérault

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

De 9h30 à 16h30

Beaux-Arts Montpellier

Vous n’avez jamais chanté ? Ou très peu ?

Vous pensez ne pas avoir une belle voix ?

Pourtant vous avez très envie de l’utiliser !!!

De 9h30 à 16h30

Beaux-Arts Montpellier

Vous n’avez jamais chanté ? Ou très peu ?

Vous pensez ne pas avoir une belle voix ?

Pourtant vous avez très envie de l’utiliser !!!

… Ce stage est fait pour vous !

Lusiné Ayrunts (bio ICI)

Professeure de chant et cheffe de chœur diplômée, vous accompagnera au fil de cette journée consacrée au chant collectif et à la pratique de la polyphonie.

Au programme

Découverte de la voix et techniques de bases

Respiration

Position vocale

Résonateurs

Chanter en polyphonie

Développer son écoute

Apprendre à s’accorder

Préparation à la polyphonie

Exercices rythmiques

Horaires

9h15 Accueil du public

9h30-12h30 Stage

12h30-13h30 Pause repas

13h30-16h30 Stage .

9 Rue de la Poésie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

From 9:30 a.m. to 4:30 p.m

Beaux-Arts Montpellier

Have you never sung before? Or very little?

Think you don’t have a great voice?

Yet you really want to use it!

L’événement INITIATION AU CHANT CHORAL Montpellier a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT MONTPELLIER