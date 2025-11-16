Initiation au chant harmonique et diphonique rue de l’église Le Bizot

Initiation au chant harmonique et diphonique

rue de l’église L’écolette Le Bizot Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 09:30:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Plongez avec Xavier dans les traditions musicales ancestrales et découvrez l’art du chant diphonique. Cet atelier vous permettra d’explorer les techniques vocales des peuples nomades d’Asie et de produire des sons uniques et envoûtants. Vous apprendrez à maîtriser votre respiration, à développer votre écoute intérieure et à créer des harmonies riches et complexes. Une expérience vocale et spirituelle inoubliable vous attend. Prix libre (valeur indicative 60-80€ ) Sur inscription .

rue de l’église L’écolette Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 63 58 23

