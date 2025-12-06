Initiation au chant La Pommeraye
Initiation au chant
Théâtre équestre La Pommeraye Calvados
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Le théâtre Equestre de La Pommeraye propose une initiation au chant, animée par Sylvie-Jane Courapied.
Sur réservation
30€ pers .
Théâtre équestre La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22 contact@theatreequestre.com
English : Initiation au chant
The Théâtre Equestre de La Pommeraye offers an introduction to singing, led by Sylvie-Jane Courapied.
German : Initiation au chant
Das Reittheater in La Pommeraye bietet eine Einführung in den Gesang an, die von Sylvie-Jane Courapied geleitet wird.
Italiano :
Il Théâtre Equestre de La Pommeraye propone un’introduzione al canto, guidata da Sylvie-Jane Courapied.
Espanol :
El Théâtre Equestre de La Pommeraye propone una iniciación al canto dirigida por Sylvie-Jane Courapied.
