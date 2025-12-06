Initiation au chant La Pommeraye

Initiation au chant La Pommeraye samedi 6 décembre 2025.

Initiation au chant

Théâtre équestre La Pommeraye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Le théâtre Equestre de La Pommeraye propose une initiation au chant, animée par Sylvie-Jane Courapied.
Sur réservation
30€ pers   .

Théâtre équestre La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22  contact@theatreequestre.com

English : Initiation au chant

The Théâtre Equestre de La Pommeraye offers an introduction to singing, led by Sylvie-Jane Courapied.

German : Initiation au chant

Das Reittheater in La Pommeraye bietet eine Einführung in den Gesang an, die von Sylvie-Jane Courapied geleitet wird.

Italiano :

Il Théâtre Equestre de La Pommeraye propone un’introduzione al canto, guidata da Sylvie-Jane Courapied.

Espanol :

El Théâtre Equestre de La Pommeraye propone una iniciación al canto dirigida por Sylvie-Jane Courapied.

