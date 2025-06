Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre Front de mer Saint-Aubin-sur-Mer 21 juillet 2025 14:30

Seine-Maritime

Sensations fortes garanties sur l’une des plus grandes plages de sable de la Seine-Maritime ! À marée basse, le monteur vous initie à la pratique du char à voile à Saint- Aubin-sur-Mer, charmante station balnéaire du pays de Caux. Vitesse et adrénaline seront au rendez‑vous de cette expérience exceptionnelle !

A partir de 12 ans.

Durée 2h

RDV à 14h30 (prévoir de venir 15 minutes avant)

Réservation obligatoire.

Prévoir une paire de gants, une tenue chaude et des lunettes de protection.

Tarif 30 €/pers.

Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

English : Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre

Guaranteed thrills on one of Seine-Maritime?s largest sandy beaches! At low tide, the instructor will introduce you to sand yachting in Saint-Aubin-sur-Mer, a charming seaside resort in the Pays de Caux region. Speed and adrenalin are the order of the day in this exceptional experience!

Ages 12 and up.

Duration: 2 hours

RDV at 2:30 pm (please arrive 15 minutes early)

Reservations required.

Bring gloves, warm clothing and safety glasses.

Price: ?30/pers.

German :

Nervenkitzel an einem der größten Sandstrände des Departements Seine-Maritime garantiert! Bei Ebbe führt Sie der Monteur in Saint- Aubin-sur-Mer, einem charmanten Badeort im Pays de Caux, in die Praxis des Strandsegelns ein. Geschwindigkeit und Adrenalin werden Ihnen bei diesem außergewöhnlichen Erlebnis sicher sein!

Ab einem Alter von 12 Jahren.

Dauer: 2 Stunden

RDV um 14:30 Uhr (bitte 15 Minuten vorher kommen)

Eine Reservierung ist erforderlich.

Bitte bringen Sie ein Paar Handschuhe, warme Kleidung und eine Schutzbrille mit.

Preis: 30 ?/Pers.

Italiano :

Emozioni garantite su una delle più grandi spiagge sabbiose della Seine-Maritime! Con la bassa marea, l’istruttore vi introdurrà al sand yachting a Saint-Aubin-sur-Mer, un’incantevole località balneare del Pays de Caux. Velocità e adrenalina saranno all’ordine del giorno in questa esperienza eccezionale!

Adatto ai bambini a partire dai 12 anni.

Durata: 2 ore

Punto d’incontro: 14.30 (si prega di arrivare 15 minuti prima)

È indispensabile la prenotazione.

Portare guanti, indumenti caldi e occhiali.

Prezzo: € 30 a persona.

Espanol :

Emociones garantizadas en una de las playas de arena más grandes de Sena Marítimo Con la marea baja, el monitor le iniciará en la vela de arena en Saint-Aubin-sur-Mer, una encantadora estación balnearia del Pays de Caux. Velocidad y adrenalina estarán a la orden del día en esta experiencia excepcional

Apto para niños a partir de 12 años.

Duración: 2 horas

Punto de encuentro: 14.30 h (se ruega llegar con 15 minutos de antelación)

Imprescindible reservar.

Llevar guantes, ropa de abrigo y gafas.

Precio: 30 euros por persona.

