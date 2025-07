Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre Front de mer Saint-Aubin-sur-Mer

Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre Front de mer Saint-Aubin-sur-Mer mercredi 6 août 2025.

Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre

Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-08-06 16:00:00

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Sensations fortes garanties sur l’une des plus grandes plages de sable de la Seine-Maritime ! À marée basse, le monteur vous initie à la pratique du char à voile à Saint- Aubin-sur-Mer, charmante station balnéaire du pays de Caux. Vitesse et adrénaline seront au rendez‑vous de cette expérience exceptionnelle !

A partir de 12 ans.

Durée 2h

RDV à 16h (prévoir de venir 15 minutes avant)

Réservation obligatoire.

Prévoir une paire de gants, une tenue chaude et des lunettes de protection.

Tarif 30 €/pers.

Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

English : Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre

Guaranteed thrills on one of Seine-Maritime?s largest sandy beaches! At low tide, the instructor will introduce you to sand yachting in Saint-Aubin-sur-Mer, a charming seaside resort in the Pays de Caux region. Speed and adrenalin are the order of the day in this exceptional experience!

Ages 12 and up.

Duration: 2 hours

Meet at 4pm (plan to arrive 15 minutes early)

Reservations required.

Bring gloves, warm clothing and safety glasses.

Price: ?30/pers.

German :

Nervenkitzel an einem der größten Sandstrände des Departements Seine-Maritime garantiert! Bei Ebbe führt Sie der Monteur in Saint- Aubin-sur-Mer, einem charmanten Badeort im Pays de Caux, in die Praxis des Strandsegelns ein. Geschwindigkeit und Adrenalin werden Sie bei diesem außergewöhnlichen Erlebnis erwarten!

Ab einem Alter von 12 Jahren.

Dauer: 2 Stunden

RDV um 16 Uhr (bitte 15 Minuten vorher kommen)

Eine Reservierung ist erforderlich.

Bitte bringen Sie ein Paar Handschuhe, warme Kleidung und eine Schutzbrille mit.

Preis: 30 ?/Pers.

Italiano :

Emozioni garantite su una delle più grandi spiagge sabbiose della Seine-Maritime! Con la bassa marea, l’istruttore vi introdurrà al sand yachting a Saint-Aubin-sur-Mer, un’incantevole località balneare del Pays de Caux. Velocità e adrenalina saranno all’ordine del giorno in questa esperienza eccezionale!

Adatto ai bambini a partire dai 12 anni.

Durata: 2 ore

Punto d’incontro: ore 16.00 (si prega di arrivare 15 minuti prima)

È indispensabile la prenotazione.

Portare guanti, indumenti caldi e occhiali.

Prezzo: € 30 a persona.

Espanol :

Emociones garantizadas en una de las playas de arena más grandes de Sena Marítimo Con la marea baja, el monitor le iniciará en la vela de arena en Saint-Aubin-sur-Mer, una encantadora estación balnearia del Pays de Caux. Velocidad y adrenalina estarán a la orden del día en esta experiencia excepcional

Apto para niños a partir de 12 años.

Duración: 2 horas

Punto de encuentro: 16.00 h (se ruega llegar con 15 minutos de antelación)

Imprescindible reservar.

Llevar guantes, ropa de abrigo y gafas.

Precio: 30 euros por persona.

