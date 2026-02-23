Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre Front de mer Saint-Aubin-sur-Mer

Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre

Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-04-08 09:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Sensations fortes garanties sur l’une des plus grandes plages de sable de la Seine-Maritime ! À marée basse, le monteur vous initie à la pratique du char à voile à Saint- Aubin-sur-Mer, charmante station balnéaire du pays de Caux. Vitesse et adrénaline seront au rendez‑vous de cette expérience exceptionnelle !

A partir de 12 ans.

Durée 2h

RDV à 9h30 (prévoir de venir 15 minutes avant)

Réservation obligatoire.

Prévoir une paire de gants, une tenue chaude et des lunettes de protection. .

Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

