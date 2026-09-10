Informations pratiques

Initiation au cinéma d’animation en stop-motion Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 9 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif avec l’Association Française du Cinéma d’Animation

Dans le cadre de l’exposition «Raconte-moi le cinéma» de l’illustrateur jeunesse Aloïs Marignane, l’Association Française du Cinéma d’Animation propose une initiation à la technique d’animation «stop-motion» (image par image). Viens créer un mini-film dans lequel tu retrouveras les héroïnes et héros présents dans l’exposition.

Réservation conseillée.

Familles et enfants de 8 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-09T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-09T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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