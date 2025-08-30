Initiation au clown MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge

Initiation au clown Samedi 30 août, 14h30 MJC François Rabelais Essonne

Par la Compagnie Les Globe Trottoirs partenaire de longue date de la MJC avec notamment de magnifiques créations pour le jeune public.

A travers la mise en mouvement du corps, l’engagement de la voix et en se basant sur l’imaginaire de chacun, il s’agit de partir à la découverte des différentes facettes du jeu clownesque et burlesque, avec ou sans nez rouge, et d’improviser autour d’un objet, d’une situation ou d’un thème sérieux ou farfelu.

Initiation gratuite les dimanche 14 ou 21 Septembre 2025

Inscription: clown@stages-de-clown.fr

MJC François Rabelais 12 Grande-Rue 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 http://www.mjcsavigny.net

