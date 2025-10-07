Initiation au combat sportif : Wing-tsun, Grappling (lutte au sol), boxes, MMA, conditionnement physique Espace Maindron Paris

Initiation au combat sportif : Wing-tsun, Grappling (lutte au sol), boxes, MMA, conditionnement physique Espace Maindron Paris mardi 7 octobre 2025.

L’union Française du PWTS (UFPWTS) est un regroupement d’une vingtaine de club d’arts martiaux en France. L’école de Paris est dirigée par le fondateur de l’UFPWTS et Maître d’arts martiaux (7e DAN) Daï-Sifu Claude.

Mardi 7 octobre 2025 de 20h30 à 22h00

Dojo Espace Maindron

6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e

Quelle tenue et protections apporter pour mon cours de combat sportif ?

Tenue de sport (pantalon ou short + t-shirt à manches courtes noir)

Chaussons d’arts martiaux (chausson de lutte ou de MMA par exemple)

Mitaines de sparring

Protèges tibias

coquille de protection (homme)

Pensez à apporter votre gourde d’eau et une serviette.

Des vestiaires et douches sont à votre disposition pour vous changer sur place.

Au programme du cours de combat sportif

Ce cours est ciblé sur la préparation au combat sportif : conditionnement physique, applications des arts martiaux adaptés aux différents sports de combat (wing-tsun, grappling, lutte, MMA, boxes,…) Ce cours est adapté pour une préparation aux compétitions en light et full contact.

Tao et échauffement

Conditionnement physique

Mise en application des techniques en combat (wing-tsun, boxes, lutte, MMA)

Exercices de grappling et mises en situation

Sparring libre pour débutant en light contact

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

