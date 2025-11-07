Initiation au coréen à la bibliothèque Germaine Tillion Bibliothèque Germaine Tillion Paris

À qui s’adresse ce cours ?

Aux débutant·e·s en coréen, découvrant la langue pour la première

fois ou souhaitant acquérir une maîtrise solide de l’alphabet coréen.

Objectifs :

·

Comprendre la relation entre les sons et les lettres du Hangeul

·

Lire et écrire correctement le coréen

·

Découvrir l’histoire et les particularités du Hangeul

Présentation du cours :

En 6 séances de 2 heures (12 heures au total), vous apprendrez à

lire et écrire l’alphabet coréen de manière claire et précise. Le cours

abordera également l’histoire fascinante de l’invention du Hangeul, ses

caractéristiques uniques et quelques notions culturelles essentielles. Nous

terminerons par l’apprentissage de quelques expressions courantes pour débuter

vos premiers échanges en coréen.

Quand ?

Un vendredi par semaine du 7 novembre au 12 décembre, de 17h à 19h

Faut-il participer à tous les cours ?

Oui

Réservation

Pour réserver, cliquez ici

Dans le cadre de notre partenariat avec le Centre français de l’Institut Roi Sejong , initiez-vous à l’alphabet coréen, le Hangeul et aux rudiments de la langue coréenne !

Du vendredi 07 novembre 2025 au vendredi 12 décembre 2025 :

vendredi

de 17h00 à 19h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant

Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris