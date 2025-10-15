Initiation au crochet Bonnat

Initiation au crochet Bonnat mercredi 15 octobre 2025.

Initiation au crochet

le chai Bonnat Creuse

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-29

2025-10-15 2025-10-29

Animés par des habitantes passionnées, ces ateliers vous feront découvrir le crochet par le biais de travaux simples. Du matériel peut être fourni sur demande préalable.

Vous savez déjà crocheter ? Venez approfondir ou travailler sur vos projets avec d’autres !

le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

