Initiation au crochet Bonnat
Initiation au crochet Bonnat mercredi 15 octobre 2025.
Initiation au crochet
le chai Bonnat Creuse
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-29
2025-10-15 2025-10-29
Animés par des habitantes passionnées, ces ateliers vous feront découvrir le crochet par le biais de travaux simples. Du matériel peut être fourni sur demande préalable.
Vous savez déjà crocheter ? Venez approfondir ou travailler sur vos projets avec d’autres !
le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
