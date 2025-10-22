Initiation au crochet Civaux
Initiation au crochet Civaux mercredi 22 octobre 2025.
Initiation au crochet
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
Découvrez cette activité avec Anne-Laure Budynek, pour créer un sujet en crochet.
Pour tous à partir de 8-9 ans
Dans le cadre des Ateliers « Partage de savoir faire »
Gratuit, sur inscription .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98
