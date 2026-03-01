Initiation au crochet Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Initiation au crochet

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-25 16:00:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Découvrez les bases du crochet avec Brigitte.

Laine et matériel fournis par la médiathèque.

Tout public dès 8 ans

Sur réservation par téléphone ou par mail. .

Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

