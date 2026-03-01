Initiation au crochet Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Initiation au crochet Rue de la Grande Abbaye Fréhel mercredi 25 mars 2026.
Initiation au crochet
Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 16:00:00
fin : 2026-03-25 18:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Découvrez les bases du crochet avec Brigitte.
Laine et matériel fournis par la médiathèque.
Tout public dès 8 ans
Sur réservation par téléphone ou par mail. .
Rue de la Grande Abbaye Bibliothèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
