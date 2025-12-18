Initiation au Crochet Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Initiation au Crochet Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS samedi 7 février 2026.
Venez apprendre l’art du crochet avec Jade du compte Instagram « Histoire de récup »
Le samedi 07 février 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR
