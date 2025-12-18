Initiation au Crochet Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Venez apprendre l’art du crochet avec Jade du compte Instagram « Histoire de récup »

Venez apprendre l’art du crochet avec Jade du compte Instagram « Histoire de récup ».

Le samedi 07 février 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T10:00:00+02:00_2026-02-07T12:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

