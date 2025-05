Initiation au crochet – CréaRomans Romans-sur-Isère, 14 juin 2025 10:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Initiation au crochet CréaRomans 7 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-14

2025-06-28

Venez apprendre les bases du Crochet, avec Corinne des Ateliers de Lona, qui vous permettront par la suite de nombreuses réalisations personnelles au gré de vos inspirations !

CréaRomans 7 rue Mathieu de la Drôme

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 03 82 00 creations.lona@gmail.com

English :

Come and learn the basics of crochet, with Corinne from Les Ateliers de Lona, which will then enable you to make many personal creations according to your inspiration!

German :

Kommen Sie und lernen Sie mit Corinne von Les Ateliers de Lona die Grundlagen des Häkelns, die Ihnen später viele persönliche Realisierungen nach Ihren Inspirationen ermöglichen werden!

Italiano :

Venite a imparare le basi dell’uncinetto con Corinne di Les Ateliers de Lona, per poi realizzare le vostre creazioni secondo la vostra ispirazione!

Espanol :

Ven a aprender las bases del ganchillo con Corinne, de Les Ateliers de Lona, y luego crea tus propias creaciones según tu inspiración

