INITIATION AU CROCHET Sauvian
INITIATION AU CROCHET Sauvian mercredi 15 avril 2026.
INITIATION AU CROCHET
17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez découvrir l’art du crochet lors d’un atelier animé par Josiane, bénévole.
À votre rythme et sur plusieurs dates, apprenez à réaliser un ouvrage en crochet pas à pas dans une ambiance conviviale.
Vous pouvez apporter votre propre matériel.
Sur inscription. .
17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the art of crochet in a workshop led by volunteer Josiane.
L’événement INITIATION AU CROCHET Sauvian a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34