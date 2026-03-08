INITIATION AU CROCHET Sauvian

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Venez découvrir l’art du crochet lors d’un atelier animé par Josiane, bénévole.
À votre rythme et sur plusieurs dates, apprenez à réaliser un ouvrage en crochet pas à pas dans une ambiance conviviale.

Vous pouvez apporter votre propre matériel.

Sur inscription.   .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72  mediatheque@ville-sauvian.com

English :

Come and discover the art of crochet in a workshop led by volunteer Josiane.

