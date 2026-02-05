Initiation au cyanotype avec l’artiste Edwige K. Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 28 mars, 10h00 Pour adultes et enfants accompagnés à partir de 10 ans, Réservation sur www.ploeren.bzh

Découvrez le cyanotype, technique d’impression née en 1842, révélant le bleu de Prusse. Expérimentez et repartez avec votre tirage. Dès 10 ans (accompagné) et adultes, sur réservation.

Explorez la pratique du cyanotype et découvrez cette technique d’impression datant de 1842 qui laisse jaillir le bleu de Prusse comme par magie. Ce fameux pigment, découvert accidentellement en 1706, a séduit de nombreux peintres depuis le 18e siècle.

Venez expérimenter et repartez avec votre cyanotype !

**Principe de l’atelier :**

* Réalisation de tirages individuels à partir de négatifs fournis (au choix).

* Un premier tirage sera réalisé sur papier déjà préparé et permettra de comprendre le processus de révélation du tirage.

* Dans un deuxième temps, chaque participant préparera son papier pour réaliser le cyanotype dans toutes ses étapes ; après séchage, insolation et réalisation du tirage.

* Chaque participant repartira avec ses tirages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T12:30:00.000+01:00

https://www.ploeren.bzh/agenda/initiation-a-la-technique-photographique-du-cyanotype/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



