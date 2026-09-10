Initiation au cyanotype Bibliothèque Landry Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Initiation au cyanotype Bibliothèque Landry Rennes Samedi 10 octobre, 14h30, 16h30 Ille-et-Vilaine
Atelier créatif avec l’Imprimerie Nocturne
Un atelier pour découvrir les prémices de la photographie grâce à la technique du cyanothype : un procédé chimique et un peu magique qui fonctionne avec la lumière naturelle!
Un atelier animé par l’Imprimerie Nocturne.
La bibliothèque Landry propose cet atelier dans le cadre du bicentenaire de la photographie. Deux séances.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T18:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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