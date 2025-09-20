Initiation au dessin Atelier Beaux-Arts Les Angles

Initiation au dessin Atelier Beaux-Arts Les Angles samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dessin d’après nature

Initiation gratuite par Serge Le Cun, artiste plasticien, diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, professeur d’arts plastiques.

Atelier Beaux-Arts Rue de la République, 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie

© Serge Le Cun