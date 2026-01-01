Initiation au dessin humoristique avec Patrick Goulesque Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Le scénariste et dessinateur Patrick Goulesque vous apprend, tout en s’amusant, des techniques simples et ludiques pour créer des personnages, du mouvement et des expressions. Ouvert à tous, sur inscription. .
