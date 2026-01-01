Initiation au dessin humoristique avec Patrick Goulesque Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Initiation au dessin humoristique avec Patrick Goulesque

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Le scénariste et dessinateur Patrick Goulesque vous apprend, tout en s’amusant, des techniques simples et ludiques pour créer des personnages, du mouvement et des expressions. Ouvert à tous, sur inscription. .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

