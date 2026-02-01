Initiation au dessin manga Médiathèque de Chabeuil Chabeuil
Initiation au dessin manga Médiathèque de Chabeuil Chabeuil samedi 21 février 2026.
Initiation au dessin manga
Médiathèque de Chabeuil 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-03-07
Atelier animé par Nicolas Contessi
Découvre des techniques pour améliorer tes dessins. Invente tes couleurs et donne de la lumière à tes créations !
.
Médiathèque de Chabeuil 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop led by Nicolas Contessi
Discover techniques to improve your drawings. Invent your own colors and add light to your creations!
L’événement Initiation au dessin manga Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-06 par Valence Romans Tourisme