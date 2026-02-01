Initiation au dessin manga Médiathèque de Chabeuil Chabeuil

Initiation au dessin manga

Médiathèque de Chabeuil 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21 2026-03-07

Atelier animé par Nicolas Contessi

Découvre des techniques pour améliorer tes dessins. Invente tes couleurs et donne de la lumière à tes créations !

Médiathèque de Chabeuil 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

English :

Workshop led by Nicolas Contessi

Discover techniques to improve your drawings. Invent your own colors and add light to your creations!

