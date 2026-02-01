Initiation au dessin manga Courtenay
Initiation au dessin manga Courtenay mercredi 18 février 2026.
Initiation au dessin manga
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Apprendre à imaginer et créer un personnage manga (type shonen et/ou shojo), travailler les expressions et postures. Les participants repartirons avec leur dessin encré.
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85
English :
Learn to imagine and create a manga character (shonen and/or shojo type), working on expressions and postures. Participants will leave with their inked drawings.
