Initiation au dessin manga Courtenay

Initiation au dessin manga

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Apprendre à imaginer et créer un personnage manga (type shonen et/ou shojo), travailler les expressions et postures. Les participants repartirons avec leur dessin encré.

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85

English :

Learn to imagine and create a manga character (shonen and/or shojo type), working on expressions and postures. Participants will leave with their inked drawings.

