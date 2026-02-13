Initiation au dessin manga – Spécial Cerisiers en fleurs (8/11 ans), Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Initiation au dessin manga – Spécial Cerisiers en fleurs (8/11 ans) Dimanche 12 avril, 16h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

Début : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:30:00+02:00

Initiation au dessin manga – Spécial Cerisiers en Fleurs

Venez vous initier au dessin manga !

Le dimanche 12 avril, nous vous proposons de venir pique-niquer sous les cerisiers en fleurs devant le Temps des Cerises (ou à l’intérieur selon la météo) et de profiter d’un moment simple et convivial inspiré du Hanami. L’Hanami «regarder les fleurs» en japonais, est une tradition qui invite à un temps contemplatif. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’une programmation en lien avec la culture japonaise : ateliers dessin manga, spectacle de Kamishibaï, ateliers créatifs, initiation à la cuisine japonaise, projection du documentaire « Anime, une épopée japonaise » et initiation d’arts martiaux. Une expérience culturelle et conviviale pour toute la famille.

INITIATIONS AU DESSIN MANGA

Les plus jeunes verrons le thème du super héros, les 8-11 ans traiterons les protagonistes et antagonistes et les collégiens aborderons la fiche du personnage et les émotions du protagoniste.

Pour les 11/15 ans : 11h – 12h30

Pour les 5/8 ans : 14h30 – 16h

Pour les 8/11 ans : 16h – 17h30

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

