Initiation au développement photo « Cyanotype » Atelier Juniors dès 9 ans et Adultes – Atelier / Boutique Jus de carotte & Co Vichy 26 juillet 2025 14:00

Allier

Initiation au développement photo « Cyanotype » Atelier Juniors dès 9 ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte & Co 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

2h30 Juniors dès 9 ans et Adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-07-26 16:30:00

Date(s) :

2025-07-26

2025-08-23

Découverte du procédé photographique qui permet d’obtenir un tirage bleu de Prusse.

Atelier / Boutique Jus de carotte & Co 43 passage Clémenceau

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Discovery of the photographic process that produces a Prussian blue print.

German :

Entdeckung des fotografischen Verfahrens, mit dem ein Preußisch-Blau-Abzug hergestellt wird.

Italiano :

Scoperta del processo fotografico che produce una stampa in blu di Prussia.

Espanol :

Descubrimiento del proceso fotográfico que produce una impresión en azul de Prusia.

