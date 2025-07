Initiation au Disc Golf Derrière les complexes tennistiques Bagnoles de l’Orne Normandie

Initiation au Disc Golf Derrière les complexes tennistiques Bagnoles de l’Orne Normandie mardi 8 juillet 2025.

Initiation au Disc Golf

Derrière les complexes tennistiques Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-07-08 15:00:00

fin : 2025-07-08 16:00:00

2025-07-08 2025-08-05 2025-08-26 2025-10-29

Un bras pour club, un frisbee pour balle, une corbeille pour trou, cette activité ludique, dérivée du golf amuse enfants et adultes avec des jeux adaptées à tous.

Durée 1 heure. De 6 à 99 ans. Renseignement et réservation auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie, avenue de la Ferté-Macé 02 33 37 85 66 ou www.bagnolesdelorne.com

Organisé par la SPL Destination Touristique Domfront Bagnoles

Derrière les complexes tennistiques Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

English : Initiation au Disc Golf

An arm for a club, a Frisbee for a ball, a basket for a hole this fun activity, derived from golf, amuses children and adults alike with games suitable for all.

Duration: 1 hour. Ages 6 to 99. Information and bookings at Bagnoles de l’Orne Normandie Tourist Office, avenue de la Ferté-Macé 02 33 37 85 66 or www.bagnolesdelorne.com

Organized by SPL Destination Touristique Domfront Bagnoles

German :

Ein Arm für den Schläger, ein Frisbee für den Ball, ein Korb für das Loch diese vom Golf abgeleitete spielerische Aktivität unterhält Kinder und Erwachsene mit Spielen, die für alle geeignet sind.

Dauer: 1 Stunde. Von 6 bis 99 Jahren. Informationen und Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt von Bagnoles de l’Orne Normandie, avenue de la Ferté-Macé 02 33 37 85 66 oder www.bagnolesdelorne.com

Organisiert von der SPL Destination Touristique Domfront Bagnoles

Italiano :

Un braccio per la mazza, un frisbee per la palla e un cestino per la buca: questa divertente attività, derivata dal golf, diverte bambini e adulti con giochi adatti a tutti.

Durata: 1 ora. Età: dai 6 ai 99 anni. Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo di Bagnoles de l’Orne Normandie, avenue de la Ferté-Macé 02 33 37 85 66 o www.bagnolesdelorne.com

A cura di SPL Destinazione Turistica Domfront Bagnoles

Espanol :

Un brazo por palo, un frisbee por pelota y una cesta por hoyo, esta divertida actividad, derivada del golf, divierte a niños y mayores con juegos aptos para todos los públicos.

Duración: 1 hora. De 6 a 99 años. Información y reservas en la Oficina de Turismo de Bagnoles de l’Orne Normandie, avenue de la Ferté-Macé 02 33 37 85 66 o www.bagnolesdelorne.com

Organiza SPL Destination Touristique Domfront Bagnoles

