Initiation au doga, le yoga en duo avec son chien Maison de l’animal Paris

Guidé·e par Stefany, fondatrice de My Karma Dog, vous explorerez des exercices de respiration, des postures simples adaptées à chaque duo humain-chien et des temps de relaxation à vivre ensemble.

Le doga favorise la détente, la joie, la pleine conscience et la connexion

émotionnelle avec votre animal. Le chien participe librement : vous l’invitez à prendre part aux

exercices, sans jamais le contraindre.

Accessible à toutes et tous, sans prérequis, cet atelier est ouvert aux chiens sociables, petits ou grands, chiots ou seniors, sportifs ou plus tranquilles. L’activité n’est pas adaptée aux animaux malades ni aux femelles gestantes.

Informations pratiques : Durée : 1 heure

Nombre de participant·es : de 5 à 15 personnes

Intervenante : Stefany – My Karma Dog Pensez à apporter un tapis de yoga ou de fitness si vous en possédez un.

Et si vous partagiez votre séance de yoga avec votre chien ? Découvrez le doga, une pratique douce pour se détendre et renforcer votre complicité.

Le samedi 07 mars 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



